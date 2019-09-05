النيابة العامة تتهم كندياً بأنشطة إرهابية داخل السعودية

اتهمت النيابة العامة كنديا بالقيام بنشاطات إرهابية على الأراضي السعودية، وتحويل أموال لجهات مشبوهة في الجمهورية اللبنانية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض عقدت أمس (الأربعاء) جلسة قضائية حضرها المدعى عليه (مقيم كندي الجنسية) وممثلون من سفارة بلاده، وممثلون لوسائل الإعلام.
واتهم المدعي العام بالنيابة العامة، المُدَّعَى عليه بالتخزين في هاتفه، ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته مقاطع مرئية (فيديو) وصوراً لتنظيم القاعدة الإرهابي وزعيمه الهالك أسامة بن لادن، وتحويل مبالغ مالية لجهات داخل الأراضي اللبنانية.
وأنكر المدعى عليه التهم الموجهة له، ورفعت الجلسة القضائية حتى الجلسة القادمة لمناقشة أدلة المدعي العام بالنيابة العامة.
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