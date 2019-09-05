العمل توضح حقيقة ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم: إن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق.
وأوضح متحدث الوزارة خالد أبا الخيل عبر “تويتر” قائلاً: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات غير دقيق، وهو لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة معا للقرار؛ لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.
وكان قد تم تداول خبر صحفي أشير فيه إلى اعتماد وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص من 3 إلى 4 آلاف ريال.
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