البلديات تُوقِّع اتفاقيات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يومًا

وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الخميس، خمس اتفاقيات، مع وزارتي الإسكان والعدل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، حول المسارات المجدولة وتحديد جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يومًا.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاتفاقيات تهدف إلى الموقعة بين الوزارة والجهات الحكومية والشركات الخدمية؛ تهدف لتعزيز سبل التعاون من خلال انفاذ الأمر السامي الكريم بشأن المخططات الحكومية الخاصة خلال 60 يومًا وتوحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية لها، وتحقيق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وهيئة الاتصالات إلى اعتماد المخططات التفصيلية لأعمال تأسيس شبكة الهاتف خلال 20 يومًا.