«العمل» تنفي تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في «نطاقات»

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، ما تم تداوله من حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج «نطاقات»، واصفًا إياه بغير الدقيق.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب أبا الخيل: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في برنامج نطاقات، غير دقيق.
وأكد أبا الخيل، أن القرار ما يزال مسودة مشروع، وتم طرحه في منصة «معًا للقرار»؛ لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.
وفي 5 أغسطس الماضي، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج «نطاقات»، داعية عموم المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم حول مسودة القرار.
يُذكر أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل؛ لتقييم المنشآت العاملة في السوق السعودية، حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها.
ويحفز المنشآت على توطين الوظائف؛ إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى 4 درجات، حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف.
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