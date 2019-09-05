«البيئة» تطلق منصة «أنعام بلس» لخدمة المستثمرين في الثروة الحيوانية

دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، منصة «أنعام بلس» الإلكترونية ضمن مساعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، وذلك بحضور مسؤولي وكالة الثروة الحيوانية والإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتهدف منصة «أنعام بلس» إلى خدمة المستفيدين، وتُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، وطلبات الخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، إلى جانب تنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر.

وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية.

وأشار المهندس المشيطي إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقًا لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.