بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لعام 1441هـ

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441هـ عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، لافتة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية شهر رجب المقبل.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.

يُشار إلى أن لجنة إسكان الحجاج تتولى إصدار تصاريح إسكان ضيوف الرحمن بموجب اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الداخلية؛ لضمان توفير مسكن آمن وصحي لحجاج بيت الله الحرام.