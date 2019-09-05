بلغت ايرادات مستشفيات محافظة جدة لشهر أغسطس الماضي لبرنامج «الخدمات الصحية بمقابل» 8.5 مليون ريال. وعلمت «عاجل»، أن إحصائية رسمية صدرت مؤخرًا بشأن إيرادات مستشفيات المحافظة؛ حيث تصدر مستشفى الملك فهد أعلى دخل بمبلغ مليونين و700 ألف ريال، تلاه مجمع الملك عبدالله بدخل قُدِّر بمليون ريال فيما جاء مستشفى أضم كأقل المستشفيات دخلًا بواقع 24 ألف ريال. وجاءت إيرادات المرافق الصحية بمحافظة جدة لشهر أغسطس كالتالي: مستشفى الملك فهد: 2.7 مليون ريال. مجمع الملك عبدالله : مليون ريال. مستشفى المراقبة الصحية بالميناء : 173 ألف ريال. مستشفى الأمل : 84 ألف ريال. مستشفى الليث: 147 ألف ريال. الفحص الشامل : 344 ألف ريال. مستشفى الثغر : 151 ألف ريال. مستشفى رابغ : 359 ألف ريال. Advertisements مستشفى العزيزية: 48 ألف ريال. مستشفى شرق جدة: 774 ألف ريال. مستشفى الملك عبدالعزيز : 980 ألف ريال. المختبر الاقليمي : 696 ألف ريال. مستشفى المراقبة الصحية بالمطار : 150 ألف ريال. مستشفى العيون: 70 ألف ريال. مركز السموم: 243 ألف ريال. الطب الشرعي : 406 ألاف ريال. مستشفى أضم : 24 ألف ريال. الصحة النفسية : 26 ألف ريال. مستشفى المساعدية : 107 ألاف ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8.5 مليون ريال إيرادات مستشفيات جدة من برنامج «الخدمات الصحية بمقابل».. خلال أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.