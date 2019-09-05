علمت «عاجل» من مصادر مطلعة توصل مجموعة MBC الإعلامية إلى تسوية مالية مع المنتج التليفزيوني «عامر الصباح» في دلالة إلى انتهاء الخلافات المادية والقضائية بينهما ، فيما يُتوقَّع الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.
ووفقًا للمصادر، فإن التسوية تضمنت حصول المجموعة على كل حقوق المكتبة الدرامية للمنتج التي تصل إلى ما يقارب 70 عملًا متنوعًا إلى جانب إلزامه بتوقيع عقود إضافية لإنتاج ثلاث مسلسلات لقنوات MBC مدفوعة التكاليف.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: انتهاء أزمة «MBC» ومنتج تليفزيوني شهير بالتسوية المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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