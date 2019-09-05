الأرصاد: استمرار السحب الرعدية الممطرة والرياح السطحية على عدة مناطق بالسعودية.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الجمعة، استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي «جازان، عسي» تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

وأشارت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية ونجران، والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت الهيئة، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن الخليج العربي، فأكدت الهيئة أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، فند الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات) عبدالعزيز الحصيني، ما أشيع بمواقع التواصل حول أن الشتاء المقبل سيكون مخيفًا وشديد البرودة.

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وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن ما تم ذكره بهذا الشأن غير صحيح ومبالغ فيه ولا يستند إلى أصول علمية.

وكانت الرسالة المنتشرة بمواقع التواصل تقول: «إن الشتاء المقبل مخيف.. رياح الشتاء انطلقت من كل جانب.. هل استمتعتم بمشاهدة أخبار الجليد في الشمال، وهو يذوب في شهر يوليو؟ إنه شتاء 2020 المخيف بدأ يطرق الأبواب مبكرًا.. انطلقت رياح الشتاء».

وفي سياق مغاير، قال الحصيني: «إن غدًا الجمعة 7 محرم 1441هـ، هو أول أيام «الصفري» الذي يستمر لمدة 27 يومًا، موضحًا أنه الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان «الجبهة والزبرة» وأول أنواء الخريف فعليًّا لهذا العام».

وأضاف أنه اختلف بأسباب تسميته بـ«الصفري»، فقد قيل بسبب اصفرار السماء، وقيل بسبب اصفرار الأجساد فيه؛ لكثرة أمراض الحمى.

وتابع الحصيني، قائلًا: إن أول نجوم «الصفري» وثاني نجوم «سهيل» وأول أيام الخريف فعليًّا ونهاية فصل الصيف لهذا العام, وهو «الجبهة» وعدد أيامها 14 يومًا؛ حيث يعتدل الجو في الليل تدريجيًّا مع بقاء الجو حارًا مقبولًا رغم حرارته في الظهيرة، مضيفًا أن مطره نافع، وقيل فيه: «ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشبًا».

وأشار إلى أنه يبدأ في «الجبهة» أول صرام النخيل؛ حيث تغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار، وقالوا: «إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها»، كما يقولون: «ما اجتمع مطر الثريا في الوسمي ومطر الجبهة في الربيع، إلاّ كان ذلك العام تام الخصب كثير الكلأ».