مدني الرياض يقف على 35 موقعًا ضمن حملة «السلامة للمباني العالية»

أسفرت حملة السلامة للمباني العالية التي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض مؤخرًا، عن الوقوف على 35 موقعًا ضبطت خلالها دوريات السلامة مخالفات في 11 منها، تمت إحالتها إلى لجنة النظر بالمخالفات مع إلزامها بتصحيح وضعها، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص ومطابقتهم لاشتراطات وأنظمه السلامة.
وشاركت بالحملة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوافرة في المباني القائمة بوجود مختصي السلامة في تلك المباني.
وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالمعنيين بمواقع المباني العالية إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار وصيانتها والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر، داعية إلى معالجة الملاحظات إن وجدت؛ وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادي الإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.
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