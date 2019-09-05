«إغاثي الملك سلمان» يواصل مساعداته الإنسانية للمتضررين في سوريا والسودان واليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، على عدد من المناطق بالبلدان العربية، في إطار دوره الإنساني في مساعدة المتضررين.

وزع «إغاثي الملك سلمان»، اليوم الخميس، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة 3,000 سلة غذائية في مديرية عتق بمحافظة شبوة، استفاد منها 18,000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الطارئة المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما وزع المركز بالتعاون مع منظمة سداد الإنسانية، 2,182 سلة غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة أطمة التابعة لمحافظة إدلب السورية.

وجرى توزيع 581 سلة غذائية في مخيم كفر سجنة و336 سلة غذائية في مخيم شحشبو، و 300 سلة غذائية في مخيم عبد الباسط الساروت، و141 سلة غذائية في مخيم المنتصر بالله، و230 سلة غذائية في مخيم الجبين، و245 سلة غذائية في مخيم رغد، و349 سلة غذائية في مخيم شهداء اللطامنة.

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ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.

وواصل المركز توزيع المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في السودان، إذ وزّع مواد طبية وإيوائية للمتضررين في منطقة الجيلي، شمال الخرطوم، بحضور فريق المركز برئاسة مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة ناصر السبيعي، ولفيف من قيادات العمل الخيري.

وأوضح ناصر السبيعي أنه جرى تسليم محاليل طبية لمركز صحي الجيلي يستفيد منها 300 مستفيد، بجانب تسليم المساعدات للمتضررين من السيول من أهالي الجيلي بواقع 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط و100 سلة غذائية.

وأشار السبيعي إلى أن الفريق سيواصل توزيع المحاليل الوريدية الطبية على المستشفيات إلى جانب تسليم المساعدات الإيوائية لمستحقيها في مناطق عدة.