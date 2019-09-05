السعودية اليوم / محافظ أحد المسارحة يبحث جوانب تطوير المرافق والخدمات الصحية بأحد المسارحة



أحد المسارحة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي بمكتبه اليوم ، مدير مستشفى المسارحة العام محمد بن عمران صفحي ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان بن محمد الحكمي.

وجرى ، في اللقاء ، مناقشة جوانب تطوير المرافق الصحية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمراجعي المستشفى والمراكز الصحية وتقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة.

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19:29ت م

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