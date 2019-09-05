

صامطة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة بمقر المحافظة اليوم ، رئيس جمعية البر الخيرية بالمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع المحافظ في اللقاء على آخر المستجدات المتعلقة بالجمعية ونشاطاتها وبرامجها، إضافة إلى الخطط المستقبلية للعام الهجري الجديد.

واستمع أعضاء الجمعية إلى رؤية المحافظ الهادفة إلى تعزيز خدمة المستفيدين من الجمعية وأبناء المحافظة والمراكز التابعة لها.

// انتهى //

19:25ت م

0235





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ صامطة يطلع على برامج وخطط جمعية البر للعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.