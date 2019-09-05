السعودية اليوم / رئيس إدارة مسلمي القوقاز يشيد بخدمة المملكة للإسلام والمسلمين



المدينة المنورة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أشاد رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده, بالجهود والخدمات الكبيرة التي تُقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

ونوه الدكتور شكر الله, بالعلاقة الطيبة وأواصر المودة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان, وحرص قادة البلدين على نموها وتطويرها.

واختتم رئيس إدارة مسلمي القوقاز تصريحه لـ"واس" بالإشادة والثناء على النجاح والنهضة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

19:24ت م

0234



المدينة المنورة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأشاد رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده, بالجهود والخدمات الكبيرة التي تُقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بمناسبة ختام زيارته للمملكة لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة, أن هذه الخدمات والأعمال الجليلة المتمثلة في توسعة وعمارة الحرمين الشريفين وتهيئتهما للمصلين والزوار, هو دليل فخر واعتزاز على حرص واهتمام قادة هذه البلاد المباركة بالتيسير على قاصدي الحرمين لتأدية عبادتهم بكل راحة واطمئنان.ونوه الدكتور شكر الله, بالعلاقة الطيبة وأواصر المودة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان, وحرص قادة البلدين على نموها وتطويرها.واختتم رئيس إدارة مسلمي القوقاز تصريحه لـ"واس" بالإشادة والثناء على النجاح والنهضة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-, مُشيراً إلى جهود المملكة في العناية والرعاية بالحجاج والمعتمرين التي أسهمت ولله الحمد في نجاح موسم الحج المنصرم, شاكراً باسمه واسم حجاج جمهورية أذربيجان الجهود التي بُذلت لخدمة ضيوف الرحمن لتأدية نُسكهم وشعائر الحج بكل راحة واطمئنان, كما وجه فضيلته شكره الخاص لمعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على حسن اللقاء والاستقبال والحفاوة التي قوبل بها والوفد المرافق له منذ وصوله للمملكة وحتى مغادرته, مُتمنياً لمعاليه التوفيق والسداد.// انتهى //19:24ت م0234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس إدارة مسلمي القوقاز يشيد بخدمة المملكة للإسلام والمسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.