السعودية اليوم / مدارس الحد الجنوبي تبدأ عامها الدراسي بجاهزية وتفاؤل



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

حظيت مدارس الحد الجنوبي باهتمام وزارة التعليم ومتابعة خططها وبرامجها كافة عبر الزيارات الميدانية المستمرة والتقارير الدورية المختلفة، التي تسعى لتحقيق مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى التحصيل الدراسي.

وأكدت الوزارة على تطوير منظومة عمل مدارس الحد الجنوبي للاستعداد للعام الدراسي الجديد، والتجهيزات المبكرة للارتقاء بالتعليم داخل المنطقة، وتهيئة كل عوامل النجاح لسير العملية التعليمية فيها.

وتم في إطار ذلك زيادة ساعات الجدول المدرسي وتخفيف الفترات الدراسية في المبنى المدرسي، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد الخطة التشغيلية الرابعة للعام القادم، كما تم تسليم أكثر من 70 مبنى مدرسي وتجهيزها بكافة المتطلبات التعليمية وإعادة 100 مبنى مدرسي للخدمة بعد تأهيلها.

وخصصت وزارة التعليم 40% من احتياجها من المعلمين والمعلمات لمناطق ومحافظات الحد الجنوبي، ورفع جاهزية 4000معلم جديد وتدريبهم، كما تم استكمال مباني المجمعات المدرسية في (جازان وصبيا ونجران)، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 4000 عقد فردي للمناطق الجبلية البعيدة، واستكمال متطلبات تطوير وتفعيل المدرسة الافتراضية لدعم التعلم.

وأعدت التعليم دراستين تشخيصيتين عن التحصيل العلمي لطلاب وطالبات مدارس التوأمة، وكذلك دراسة مقارنة نتائج الطلاب خلال العشر سنوات في القدرات والتحصيلي بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم.

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19:00ت م

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