تعيين ابنة محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي.

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وقال محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “وجّهنا اليوم بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي”.

وأضاف: “نريد أن تكون دبي مركزًا ثقافيًا عالميًا.. كما هي مركز اقتصادي عالمي.. كل التوفيق لها ولفريقها.. وانتظر تصورًا جديدًا للهيئة خلال شهر”.