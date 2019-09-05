مشروع حفر الباطن بلا خدمات.. والإسكان : دورنا انتهى

2019-09-05

فواز الأسلمي – حفر الباطن

طالب عدد من مستفيدي مشروع إسكان وزارة الإسكان بمحافظة حفر الباطن الجهات الحكومية بتنفيذ الخدمات الأساسية في المشروع الذي يبعد ما يقارب الـ15 كيلومترًا عن المحافظة.

وقال متابعات الخليج 365 فايز الشمري: نعاني من نقص الخدمات سواء الصحة أو التعليم أو حتى الحدائق، على الرغم من توفر المساحات الواسعة التي لم يتم استغلالها من أي جهة مختصة.

وأضاف متابعات الخليج 365 عبدالله المطيري، أن هناك عزوفًا من المواطنين بعدم التقبل في السكن بالمشروع ويعود السبب لعدم توفر الخدمات الأساسية فعلى الرغم من المساحة الكبيرة لا يوجد أي محل تجاري.

بدوره أضاف إبراهيم العنزي: يخرج من الحي 3 حافلات للمدارس تنقل أبناءنا إلى الأحياء المجاورة وهذا يدل على الاحتياج الضروري للمدارس.

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بدورها تواصلت “متابعات الخليج 365” هاتفيًا مع المنسق الإعلامي في وزارة الإسكان ثامر الدريويش الذي أكد أن وزارة الإسكان يقتصر دورها على تسليم الجهات الحكومية الأراضي ومسألة الافتتاح من اختصاص كل جهة.

وفي السياق ذاته أوضح لـ متابعات الخليج 365 المتحدث الرسمي لتعليم حفر الباطن إبراهيم السليمان أن إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن قامت بالرفع لوزارة التعليم تفيدهم بوجود مشاريع الإسكان وبحاجة الحي لمدارس مع إرفاق ما يلزم وبانتظار إقرارهم لمدارس فيها.

فيما تواصلت “متابعات الخليج 365” مع متحدث صحة حفر الباطن ناصر الغرابي ومتحدث الأمانة محمد الشمري اللذين لما يردا على الاستفسارات حول مشاريعهم في مشروع الحي.