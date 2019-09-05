رابط وشروط القبول الموحد في معاهد القوات المسلحة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للتقديم في معاهد القوات المسلحة لحملة الثانوية العامة والتجارية.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد، أن التقديم سيكون على الأماكن التالية: معهد قوات الدفاع الجوي بجدة «رتبة جندي أول»، ووحدات الأمن البحرية الخاصة بجدة «رتبة جندي أول»، ومعهد الدراسات الفنية للقوات البحرية بالدمام «رتبة وكيل رقيب».

وأشارت إلى أن شروط القبول في معهد قوات الدفاع الجوي لرتبة جندي أول تشمل: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة، انتظام، بتقدير لا يقل عن جيد، والأفضلية لحديثي التخرج.

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كما يُشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه الاعتبار، وأن يكون الحد الأدنى للطول 160 سم، ولا يزيد العمر عن 26 سنة، ولم يسبق له الخدمة العسكرية وألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، واجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية، وأن يجيد السباحة، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أما شروط القبول في وحدات الأمن البحرية الخاصة لرتبة جندي أول، فتشمل إضافة إلى الشروط السابقة ما يلي: ألا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن 27 سنة، وألا يقل الطول عن 168 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

كما يُشترط للقبول في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية لرتبة وكيل رقيب، الشروط السابقة إضافة إلى: ألا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن 24 سنة، وألا يقل الطول عن 160 سم ولا يزيد عن 185 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة قسم علمي، انتظام، بمعدل لا يقل عن 70% وبنسبة 65% للغة الإنجليزية، واجتياز تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وألا يكون المتقدم متزوجًا.

وأشارت الإدارة العامة للقبول والتجنيد، أن التقديم يتم من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع عبر الرابط التالي (هنا) ، اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 9 محرم 1441هـ