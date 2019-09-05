القدية تحتفل بتعيين الموظف رقم 200

2019-09-05

متابعات الخليج 365 -الرياض

حققت القدية هدفاً رئيسيًا من أهدافها اليوم وذلك بإعلانها عن تعيين الموظف رقم 200.

يأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن المخطط العام لمشروع القدية، والذي أوضح معالم المشروع ومرافقه المتطورة والتجارب الاستثنائية التي يقدمها عبر خمس مناطق رئيسة من شأنها إثارة اهتمام وإعجاب الجمهور السعودي عند الافتتاح المقرر في عام 2023.

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وبهذه المناسبة، قال رئيس الشؤون الإدارية في شركة القدية، عبد العزيز الرميحي: “نشعر بالفخر لانضمام الموظف رقم 200 إلى فريق القدية، حيث إننا نعمل على بناء الوجهة الرائدة للترفيه والرياضة والفنون في المملكة، ونوفر الفرص للمواهب السعودية ضمن هذا القطاع الجديد.”

وأضاف: تواصل القدية العمل على استحداث الآلاف من فرص العمل للسعوديين، بدءًا من أولئك الذين يتطلعون إلى بدء حياتهم المهنية إلى أصحاب الخبرات الطويلة في هذا المجال.

وتابع الرميحي: يُعد فريقنا القوي المؤلف من مائتي موظف دليلًا على نمونا الاستراتيجي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030″.