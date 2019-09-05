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الان تتابع وزير العمل: المملكة تحتل مركزا متقدما في قائمة “أكثر الدول تقديما للمساعدات الخيرية” والان مع التفاصيل
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قال أحمد سليمان الراجحي، وزير العمل، إن المملكة تحتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تقديماً للمساعدات الخيرية.
وكتب على “تويتر”: “ديننا الحنيف يحثنا عليه، كما أنه عادة راسخة في أخلاقياتنا، ومبدأ يعزز لحمة وترابط المجتمعات، وقيادتنا الرشيدة تدعم بسخاء القطاع غير الربحي والجهود التطوعية”.
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