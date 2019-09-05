وزير العمل: المملكة تحتل مركزا متقدما في قائمة “أكثر الدول تقديما للمساعدات الخيرية”

قال أحمد سليمان الراجحي، وزير العمل، إن المملكة تحتل مركزاً متقدماً ضمن قائمة أكثر الدول في العالم تقديماً للمساعدات الخيرية.

وكتب على “تويتر”: “ديننا الحنيف يحثنا عليه، كما أنه عادة راسخة في أخلاقياتنا، ومبدأ يعزز لحمة وترابط المجتمعات، وقيادتنا الرشيدة تدعم بسخاء القطاع غير الربحي والجهود التطوعية”.