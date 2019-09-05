محافظ هيئة الاتصالات يبحث التعاون في مجال تقنية المعلومات مع وفد أمريكي

استقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، اليوم، وفدًا من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية “FCC”.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والسعي إلى التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، دعمًا لخطط التطوير واستحداث المزيد من الحلول والتقنيات المبتكرة في قطاع الاتصالات.

ويعد هذا اللقاء واحدًا من سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة على نحوٍ مستدام مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تعزيز التعاون معها في كل ما من شأنه، تحسين فعالية سوق الاتصالات، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في التحول الرقمي.