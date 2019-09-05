الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة 7/ 1/ 1441 الموافق 6/ 9/ 2019، قائلة إنه يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من نجران، عسير، ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، منطقة نجران، الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.