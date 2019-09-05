الان تتابع “آل الشيخ”: طلبت إيقاف حسابي هيئة الترفيه بشكل عاجل.. المحتوى “جابلي صداع” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال رئيس الهيئة العامة للترفية تركي آل الشيخ، إنه طلب من القائمين على حسابات الهيئة بـ”السوشيال ميديا”، إيقاف الحسابين مؤقتًا لعدم تقديم المحتوى المطلوب، على أن يتم إعادة التغريد بدءًا من الأحد.
وأوضح في تغريدة له عبر “حسابه” على “تويتر”، اليوم الخميس: “لقد صبرت كثيرًا على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا.. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع.. لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتًا وإعادة التغريد اعتبارًا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه”.
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