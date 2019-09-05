“آل الشيخ”: طلبت إيقاف حسابي هيئة الترفيه بشكل عاجل.. المحتوى “جابلي صداع”

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال رئيس الهيئة العامة للترفية تركي آل الشيخ، إنه طلب من القائمين على حسابات الهيئة بـ”السوشيال ميديا”، إيقاف الحسابين مؤقتًا لعدم تقديم المحتوى المطلوب، على أن يتم إعادة التغريد بدءًا من الأحد.

وأوضح في تغريدة له عبر “حسابه” على “تويتر”، اليوم الخميس: “لقد صبرت كثيرًا على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا.. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع.. لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتًا وإعادة التغريد اعتبارًا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه”.