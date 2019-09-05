الان تتابع “الغذاء والدواء”: غسل الزيتون بالماء قبل أكله يساهم في التقليل من استهلاك الملح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدة طرق لتقليل استهلاك الملح في الزيتون، شملت غسل أو نقع الزيتون بالماء قبل أكله، مع تكرار هذه العملية مرات عدة للتخلص من كمية الملح، وأيضًا اختيار الزيتون من غير حشوات فقد تختلف كمية الملح بحسب اختلاف نوع الحشوة.
وقالت إن متوسط محتوى الملح في أنواع الزيتون المختلفة لكل 100 جرام تبلغ في الأخضر 7.4 جرام تقريبًا، والأسود 6.36 جرام تقريبًا، والكالاماتا 4.3 جرام تقريبًا، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بتقليل استهلاك الملح إلى أقل من 5 جرام/اليوم، ما يعادل ملعقة شاي صغيرة.
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