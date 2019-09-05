إصابة 35 في تصادم قطار وشاحنة بطوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أصيب 35 شخصا على الأقل نتيجة اصطدام بين قطار وشاحنة بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو. وأوضحت فرق الإنقاذ وشركة سكك الحديد اليابانية أمس أن 35 شخصا أصيبوا نتيجة اصطدام قطار مع شاحنة بالقرب من طوكيو، مشيرة إلى أن الحادث وقع على خط يربط بين طوكيو والضاحية الكبيرة بين محطتي كاناغاوا شينماشي وناكاكيدو في ضاحية يوكوهاما.



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