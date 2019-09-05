العثور على هيكل ديناصور عمره 72 مليون سنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر باحثون في اليابان على هيكل عظمي لديناصور، قدروا عمره بنحو 72 مليون سنة.

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ونجح الباحثون في استخراج الهيكل العظمي بشكل كامل من الترسبات البحرية قبالة مدينة موكاوا، في مرتفعات شمال جزيرة اليابان.

وفقا للأبحاث التي أجريت حتى الآن فإن هذا الهيكل العظمي يعود لديناصور من سلالة ما يعرف بالديناصورات بطيات المنقار، أو الهادروصوريات.

وأطلق الباحثون تحت إشراف يوشيتسجو كوباياشي، من متحف جامعة هوكايدو اليابانية، اسم «كامويساوروس جابونيكوس» على الديناصور الجديد، حسبما أوضح الباحثون في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» التي نشرت نتائج الدراسة أمس.