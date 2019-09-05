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العثور على هيكل ديناصور عمره 72 مليون سنة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر باحثون في اليابان على هيكل عظمي لديناصور، قدروا عمره بنحو 72 مليون سنة.

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ونجح الباحثون في استخراج الهيكل العظمي بشكل كامل من الترسبات البحرية قبالة مدينة موكاوا، في مرتفعات شمال جزيرة اليابان.

وفقا للأبحاث التي أجريت حتى الآن فإن هذا الهيكل العظمي يعود لديناصور من سلالة ما يعرف بالديناصورات بطيات المنقار، أو الهادروصوريات.

وأطلق الباحثون تحت إشراف يوشيتسجو كوباياشي، من متحف جامعة هوكايدو اليابانية، اسم «كامويساوروس جابونيكوس» على الديناصور الجديد، حسبما أوضح الباحثون في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» التي نشرت نتائج الدراسة أمس.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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