مسرحية «الملك لير» تعود في موسم الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعود مجددا مسرحية «الملك لير» إلى السعودية عبر موسم الرياض بعد النجاح الذي حققته في موسم جدة.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن الفنان مجدي كامل، الذي انضم للمسرحية مع النجم الدكتور يحيى الفخراني، بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل على شخصية «كنت»، بينما انتقل الفنان أحمد فؤاد سليم لتقديم دور «جلوستر» منذ الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة (مع بداية الأزمة الصحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي).

ويشارك الفخراني في بطولة «مسرحية الملك لير» نخبة من النجوم منهم، رانيا فريد شوقي، وأحمد فؤاد سليم، وريهام عبدالغفور، وأحمد عزمي، وأيمن الشيوي، ونضال الشافعي، وناصر سيف، وهبة مجدي، وحمادة شوشة،، وإخراج تامر كرم.