تفكيك خلية إرهابية في المغرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن الأمن المغربي من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تتكون من 5 إرهابيين بين مدينتي بركان والناظور شمال المغرب.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة الكترونية وأسلحة بيضاء.

وأضاف البيان أن أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب.