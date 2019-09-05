الداخلية المصرية تقضي على 6 إرهابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس القضاء على ستة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالواحات البحرية جنوب غرب القاهرة. وقالت الوزارة إنه «استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية، وتمت مداهمة المنطقة وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع ستة من العناصر عثر بحوزتهم على أربع بنادق آلية، وبندقيتي خرطوش، وكمية من الطلقات».



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