52 قتيلا ومصابا في تفجير بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون في تفجير سيارة مفخخة، عند نقطة تفتيش بالقرب من مقر لمهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كابل.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي: «إن ما لايقل عن 42 شخصا أصيبوا في التفجير الذي تسببت فيه حافلة صغيرة مفخخة، وأعلنت حركة طالبان المسلحة في بيان لها مسؤوليتها عن التفجير».
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