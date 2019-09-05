البيئة تدشن منصة «أنعام بلس» لتسهيل الاستيراد الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي منصة «أنعام بلس» الالكترونية التي تم بناؤها داخل الوزارة، في إطار سعيها للتحول الرقمي في أعمالها كافة، وذلك بحضور مسؤولي وكالة الثروة الحيوانية والإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتهدف منصة «أنعام بلس» إلى خدمة المستفيدين، وتعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، واستقبال طلبات الخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، إلى جانب تنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر.

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وتحتوي المنصة على 35 خدمة الكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، وخدمات أعمال المختبرات، وخدمات أعمال المحاجر، وخدمات فرق الحج الموسمية.

وأشار المشيطي إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقا لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

منصة «أنعام بلس»

تحتوي على 35 خدمة الكترونية مقسمة إلى:

خدمات تقديم ومتابعة الطلبات

خدمات أعمال العيادات

خدمات أعمال المختبرات

خدمات أعمال المحاجر

خدمات فرق الحج الموسمية