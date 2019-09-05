الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي يغادر منصبه مطلع أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - واشنطن

يغادر الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي إدوارد بورتون، منصبه مطلع أكتوبر المقبل، بحسب بيان للمجلس أمس. وأوضح مجلس الأعمال أن رئيسه التنفيذي إدوارد بورتون سيترك منصبة ابتداء من 1 أكتوبر 2019، فيما تم تعيين سوزان ليندمات رئيسة تنفيذية للمجلس حتى يتم الانتهاء من اختيار خليفة لرئيس المجلس السابق.

Advertisements

وأفاد المجلس بأن بورتون ـ الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي للمجلس منذ عام 2006 ـ قدم خلال أكثر من 13 عاما العديد من الخدمات القيمة لمجتمع الأعمال السعودي الأمريكي في الترويج للأعمال التجارية الدولية.

من جهته، قال بورتون: تشرفت بخدمة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي مع أعضائه جنبا إلى جنب، ومجلس إدارته وموظفوه منحوا امتياز تعزيز الأعمال بين اثنين من أكبر الأسواق في العالم. وقد أسهم إدوارد بورتون في جلب خبرة عميقة لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي من خلال عمله السابق مع الشركات في تطوير استراتيجيات السوق العالمية، وخلال فترة ولايته قام المجلس بتوسيع عروض منتجاته وخدماته، وقام بتوسيع نطاق التواصل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وجمع الآلاف من الشركات السعودية والأمريكية معا لمئات من الشراكات والمعاملات التجارية الناجحة.

ويعد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي تأسس في 1993، المنظمة الثنائية الأولى لتعزيز الأعمال التجارية التي تربط بين مجتمعات الأعمال السعودية والأمريكية من خلال مكاتب المجلس في واشنطن والرياض.