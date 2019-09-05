458 مليونا بحسابات مستفيدي «حافز» في أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس، أكثر من 458 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أغسطس 2019.

وأوضح «هدف» في بيان، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 156.617 مستفيدا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 140.050 مستفيدا ومستفيدة.

وأظهرت إحصائية هدف أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 4388 مستفيدا ومستفيدة، منهم 2324 أنثى، و2064 ذكرا. ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق، بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

إحصائية حافز لشهر أغسطس

المستفيدون من الإعانات:

إجمالي الإيداعات 458 مليون ريال

إجمالي المستفيدين

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296 ألف مستفيد

يتوزعون إلى:

156,617 مستفيدا ومستفيدة من حافز البحث عن عمل

140,050 مستفيدا ومستفيدة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

الملتحقون بسوق العمل:

4388 مستفيدا ومستفيدة

يتوزعون إلى

2064 ذكرا

2324 أنثى