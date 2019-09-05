السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس، أكثر من 458 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أغسطس 2019.
وأوضح «هدف» في بيان، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 156.617 مستفيدا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 140.050 مستفيدا ومستفيدة.
وأظهرت إحصائية هدف أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 4388 مستفيدا ومستفيدة، منهم 2324 أنثى، و2064 ذكرا. ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق، بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
إحصائية حافز لشهر أغسطس
المستفيدون من الإعانات:
إجمالي الإيداعات 458 مليون ريال
إجمالي المستفيدين
296 ألف مستفيد
يتوزعون إلى:
156,617 مستفيدا ومستفيدة من حافز البحث عن عمل
140,050 مستفيدا ومستفيدة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل
الملتحقون بسوق العمل:
4388 مستفيدا ومستفيدة
يتوزعون إلى
2064 ذكرا
2324 أنثى
كانت هذه تفاصيل خبر 458 مليونا بحسابات مستفيدي «حافز» في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.