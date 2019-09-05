70 متحدثا يناقشون مستجدات جراحة التجميل والترميم ديسمبر المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جمعية الرعاية الجراحية التجميلية بالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة التجميل للسنة الثانية على التوالي المؤتمر السعودي العالمي الثاني لجراحة التجميل خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل، وذلك في فندق كراون بلازا أر دي سي.

وأوضح استشاري جراحة التجميل رئيس الجمعية والمؤتمر رئيس الكلية الأمريكية للجراحين بالمملكة الدكتور جمال جمعة أن المؤتمر هذا العام سيكون أكبر وأشمل من حيث المحتوى والحضور والمتحدثون المحليون والعالميون، حيث يضم مجموعة من المؤتمرات بنفس التاريخ كلها تهتم بجراحة التجميل والترميم وجراحة تشوهات الوجه والفكين، وسيكون هناك يوم كامل للتمريض وهو «مؤتمر التمريض العالمي»، وذلك بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة الملك سعود.

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وأشار إلى أن المؤتمر سيضم 70 متحدثا دوليا وإقليميا ومحليا، وستقام على هامش المؤتمر 12 ورشة عمل فريدة من نوعها بالمملكة، وخاصة النقل الحي للجراحين لعمليات على الهواء، وذلك لنقل التكنولوجيا وآخر ما توصل إليه أفضل جراحي العالم.

وأضاف أن المؤتمر سيتضمن ورش عمل لانشقاق الشفة، وكذلك لتشوهات الوجه، وورش عمل خاصة برفع مستوى التمريض المحلي بمستوى يضاهي المستوى العالمي، وسيكون هناك معرض مصاحب للمؤتمر يضم آخر ما توصل إليه العالم في تكنولوجيا الجراحة والتجميل والعناية، وكذلك أحدث أساليب التمريض، وتشارك فيه مجموعة من الشركات العالمية والمحلية.

من جانبها عدت عميد كلية التمريض بجامعة الملك سعود الدكتورة مي الراشد، مشاركة كلية التمريض في المؤتمر معززة لدور التمريض في المنظومة الطبية المتكاملة في المملكة والنهوض بالممرض السعودي من حيث العلم والتطبيق واللحاق بآخر التحديثات العالمية في العناية بالمرضى، مشيرة إلى وجود نخبة من أساتذة الكلية سيشاركون في البرنامج العلمي لمؤتمر التمريض، كما سيضم مجموعة من المتحدثين العالميين ومشاركة نحو 380 طالبا وطالبة من الدراسات العليا.