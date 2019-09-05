علاقات شؤون الحرمين تناقش استعداداتها لموسم العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ناقشت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال اجتماعها أمس الاستعدادات لاستقبال موسم العمرة، وذلك حرصا من الرئاسة العامة واهتماما منها لإظهار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بمقر الرئاسة.
واستعرضت خلال الاجتماع خطط الإدارات المعدة لموسم العمرة 1441هـ، وسبل تطويرها وآلية تفعيل التقنية في خدمة قاصدي المسجد الحرام من خلال البوابات الالكترونية والشاشات التفاعلية والإرشادية، إلى جانب تفعيل دور إدارة العلاقات العامة للتواصل مع الجمهور الداخلي والخارجي بالرئاسة، وتعميق دورها في مجالات العمل المختلفة، إضافة إلى أهمية تكثيف تعاونها مع الإدارات الخدمية والإدارية لرسم صورة حسنة للزوار.
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