فتح القبول للعنصر النسائي برتبة جندي بالأمن العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض فتحت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في (مكة المكرمة، المدينة المنورة). وأوضحت أنه سوف تستقبل طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من الأحد المقبل العاشرة صباحا وحتى الأربعاء 12 محرم الحالي على الرابط التالي www.jobs.sa.



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