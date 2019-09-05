9 برامج نوعية للدراسات العليا بجامعة الملك فيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

نظمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء ممثلة في كلية التربية أمس الأول، فعالية يوم التهيئة لطلبة الدراسات العليا للعام الجامعي الحالي، استهدفت خلالها 146 طالبا وطالبة، انخرطوا في برامجها الأكاديمية النوعية، وذلك بمقر الكلية بالمدينة الجامعية. وأكد عميد كلية التربية الدكتور سميحان الرشيدي، لطلبة الدراسات العليا أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات العلمية، والجد والمثابرة، والارتباط الوثيق الذي لا ينفك ما بين الدراسات العليا والبحث العلمي.

من جانبه، أوضح وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالحميد العرفج، أن الكلية تتجه للريادة في البرامج النوعية للدراسات العليا بطرحها 9 برامج ما بين دكتوراه وماجستير ودبلوم عال، في تناغم مع الخطة الطموحة للجامعة والكلية، إضافة إلى تدشين برامج في تخصصات نوعية على مستوى المنطقة الشرقية.