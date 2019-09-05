إزالة 7 مخططات عشوائية في مربة عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية مربة الفرعية 7 مخططات عشوائية. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي في بيان أمس أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية مربة ضبطت هذا الأسبوع تعديات عدد من الأشخاص على أراض حكومية بمساحات واسعة جدا، حيث جرت إزالة هذه التعديات بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، حيث كانت الأراضي معدة لتحويلها إلى مخططات عشوائية بعد تقسيمها وتحديدها بأسياخ حديدية لتغيير معالم المواقع. وأكد أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين في أي موقع من المنطقة.



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