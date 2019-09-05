11 موقعا مخالفا للمباني العالية في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت حملة السلامة للمباني العالية التي أطلقها الدفاع المدني بمدينة الرياض أخيرا عن الوقوف على 35 موقعا ضبطت خلالها دوريات السلامة عددا من المخالفات في 11 موقعا وأحالتها إلى لجنة النظر بالمخالفات مع إلزامها بتصحيح وضع المخالفات، فيما اجتازت المواقع الأخرى اختبارات الفحص ومطابقتها لاشتراطات وأنظمة السلامة.

وصاحبت الحملة مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب بتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بوجود مختصي السلامة في تلك المباني.

وأهابت مديرية الدفاع المدني في المنطقة بالمعنيين بمواقع المباني العالية إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار وصيانتها والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر، داعية إلى معالجة الملاحظات إن وجدت، وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفاديا للإجراءات الفورية التي ستطبق بحق المخالفين.