تشغيل كلي للعيادات الخارجية بملكية ينبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة الملكية بينبع اكتمال التشغيل الكلي للعيادات الخارجية في مبنى التوسعة الجديدة بالمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع.

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة بالنيابة المهندس حامد سبيه أمس مبنى العيادات الخارجية الجديد الذي صمم ونفذ وفق أفضل الممارسات الطبية ويتسع لـ95 عيادة عامة وتخصصية، تشمل جميع التخصصات الطبية.

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وتجول الرئيس التنفيذي للهيئة في أقسام التوسعة الجديدة التي ستكون بمثابة نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان مدينة ينبع الصناعية، بما يواكب حجم التطور التنموي الكبير الذي تشهده المدينة في المجالات كافة.

ويأتي تنفيذ مشروع توسعة المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع تلبية لاحتياجات مراجعي مرافق برنامج الخدمات الصحية، وتماشيا مع استراتيجية الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورؤية المملكة 2030، في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية بشقيها «الوقائي والعلاجي»، ويأتي اكتمال مشروع التوسعة بفضل الله أولا ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والمتابعة الدائمة من قيادات الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وتعد خدمات الرعاية الصحية المتقدمة بمدن الهيئة الملكية من أهم مقومات جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للمملكة، وتتميز مدينة ينبع الصناعية بوجود مركز طبي متكامل بسعة 342 سريرا، إضافة إلى 8 مراكز رعاية أولية منتشرة في أحياء المدينة تقدم أفضل خدمات الرعاية الطبية.