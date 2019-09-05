إصدار 328 وكالة الكترونية بسفارات وقنصليات المملكة في الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة العدل إصدار 328 وكالة الكترونية من خلال سفارات وقنصليات المملكة في كل من مصر، والإمارات، والأردن، وذلك خلال نحو 40 يوما من تدشين الخدمة في مصر، و15 يوما من تدشينها في الإمارات والأردن.

وتصدرت الوكالات الصادرة في مصر القائمة بـ286 وكالة، صدرت عن سفارة المملكة في القاهرة، والقنصلية العامة بالسويس، والقنصلية العامة في الإسكندرية، فيما صدرت 27 وكالة في القنصلية العامة في دبي، و15 وكالة في سفارة المملكة في عمان.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بتدشين نظام إصدار الوكالات الالكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

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وبدأت العدل بالتعاون مع وزارة الخارجية بتفعيل النظام ابتداء من سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر، والإمارات، والأردن، على أن تتوسع لاحقا لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم.

وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقيا ويكلف المستفيد وقتا ومالا، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها الكترونيا، أصبح بإمكان الوكيل الآن العمل بموجبها فور صدورها الكترونيا من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع العدل، كما يستطيع الموكل الاطلاع عليها من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة الوزارة وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها الكترونيا عند انتفاء الحاجة لها.

ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الالكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

الوكالات الالكترونية بسفارات وقنصليات المملكة في:

مصر

الإمارات

الأردن