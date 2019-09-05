تخريج 20 ابتكارا تقنيا من برنامج مسرعة نقل الاختراعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، حفل تخريج 20 مشروعا ابتكاريا تقنيا من مسرعة نقل الاختراعات في دورتها الثانية لعام 2019، التي تستهدف تفعيل براءات الاختراع عبر مجموعة متنوعة من الخدمات الرامية إلى تسريع تنفيذ وتطوير وتسويق الاختراعات خلال فترة زمنية تصل إلى 6 أشهر.

وعرض خلال حفل التخريج، الذي أقيم في مقر المدينة بالرياض، فيلم وثائقي عن المسرعة في دورتها الثانية وبرنامجها التدريبي والتوجيهي المكثف، وعروض للشركات الناشئة المتخرجة من المسرعة، إلى جانب معرض مصاحب أبرز فيه رواد الأعمال للمستثمرين والحضور ابتكاراتهم ومشروعاتهم وخططهم لتنميتها وتطويرها.

وشهد الحفل توقيع عدد من اتفاقيات التمويل والاستثمار وتطوير الأعمال بين المشاريع والابتكارات المتخرجة وبرنامج بادر والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتأهلت لدخول المسرعة اختراعات من مختلف المجالات الصناعية، والتي تنوعت ما بين التقنية الحيوية، وتقنية المياه، وتقنية علوم المواد والبناء، وصولا للتقنيات الالكترونية.

وعبر مدير إدارة الخدمات المشتركة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية محمد الحزيمي، عن فخر واعتزاز البرنامج بالاختراعات الواعدة التي أظهرها المشاركون في مسرعة نقل الاختراعات في دورتها الثانية، وبالمشاريع والابتكارات الفائزة والمتخرجة، والتي تعكس قدرات الشباب على قيادة ركب الابتكار، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار اهتمام المملكة بالابتكارات والاختراعات كونها تعد أساس اقتصاد المعرفة.

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وبين أن مسرعة نقل الاختراعات في دورتها الثانية انطلقت مطلع ديسمبر من العام الماضي، واستمرت لمدة 180 يوما تقسمت على ثلاث مراحل، ممثلة في بناء النماذج الأولية، وإجراء الاختبارات والتجارب، وبناء المنتجات النهائية، ومرحلة التسويق والاستثمار.

وأكد أن المسرعة حققت نسبة إنجاز متميزة من خلال توقيع عقود استثمار وتسويق خمسة اختراعات، ودخول خمسة اختراعات للسوق المحلية، إضافة إلى وصول خمسة اختراعات إلى مرحلة الترويج ودراسة السوق، فيما قطعت الاختراعات الخمسة المتبقية شوطا كبيرا في أعمال التصنيع والتطوير لارتباطها بمجال التقنية الحيوية.

مسرعة نقل الاختراعات في دورتها الثانية:

46 اختراعا العدد المتقدم

26 اختراعا ترشحت لدخول المخيم التدريبي

20 اختراعا تأهلت لدخول المسرعة