استعادة 1.2 مليون م2 من الأراضي الحكومية بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا

أزالت أمانة منطقة الجوف اعتداءات أحدثها مخالفون على 1.2 مليون م 2 من الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا وجميع المدن بمنطقة الجوف، وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، أنه أزيل خلال الشهر الماضي تعديات على الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة في مدينة سكاكا وباقي المدن بالمنطقة، مبينا أن مراقبي الأمانة والبلديات التابعة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي رصدت التعديات فيها، وبعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي أزيلت الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة والبلديات التابعة، وبمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.

وشدد على أن توجيهات أمير المنطقة فيصل بن نواف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية، تؤكد تنفيذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة لضمان عدم نشوء أي تعد على الأراضي الحكومية، أو أراضي الغير.