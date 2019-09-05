إزالة تعديات بمساحة 20 ألف م2 في بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أزالت بلدية مركز الحازمي التابعة لمحافظة بيشة تعديات على أراض حكومية في قرية آل رومي (الصفق الأسفل) بمساحة إجمالية بلغت 20 ألف م2. وأوضح رئيس البلدية المهندس إبراهيم القرني أن التعديات شملت أكوام بلك وجدرانا وحجارة وعقوما ترابية، إضافة إلى استحداثات مختلفة على أرض حكومية بهدف الاستيلاء عليها. وأكد أن البلدية مستمرة في إزالة التعديات فور حدوثها مع التأكد من الوثائق والمستمسكات الشرعية، ولن تتهاون مع من يخالف الأنظمة واللوائح ويعتدي على الممتلكات العامة والخاصة دون وجه حق.



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