القتل تعزيرا لمهرب كوكايين بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة نفذ حكم القتل تعزيرا أمس بمحافظة جدة في وافد نيجيري هرب كمية من الكوكايين. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه جرى القبض على محمد عبدالله محمد آدم، عندما هرب كمية من الكوكايين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.



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