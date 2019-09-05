، للمرة الأولى.. السعودية ترأس المتاحف العربية بـ"قمة العالم" باليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد كل 3 سنوات وهو مؤتمر عالمي يركز على قضايا متعلقة بالمتاحف

يعقد المؤتمر العام الـ 25 للمجلس الدولي للمتاحف بمدينة كيوتو اليابانية من الأول من سبتمبر الجاري ويستمر حتى السابع من الشهر نفسه، تحت شعار "المتاحف فضاءات ثقافية مستقبل التقاليد"، حيث بدأت المتاحف في السنوات الأخيرة وفي جميع أنحاء العالم التفكير بجدية أكثر حول كيفية المساهمة بشكل أفضل بالمجتمع.

وقد انتخبت المجموعة العربية للمتاحف المعروفة باسم "الآيكوم العربي" الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي الرئيس الفخري للآيكوم السعودي، لرئاسة المجموعة. وذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2019 - 2022) على هامش المؤتمر الدولي حاليًا

ويعقد المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (أيكوم) كل ثلاث سنوات، وهو عبارة عن مؤتمر عالمي يركز على تبادل موضوعات ويعالج القضايا المتعلقة بالمتاحف، كما يبحث عن أكثر الحلول المبتكرة في هذا المجال فمنذ عام 1948م، يجمع المجلس الدولي للمتاحف المجتمع الدولي حول موضوع يكون ذا أهمية حاسمة لتعزيز التبادل الثقافي، وتعزيز التعاون الدولي، وتشجيع المتاحف لمواصلة مهامها في خدمة المجتمع من باريس إلى ميلانو.

وبعد 24 نسخة ناجحة يستقطب المؤتمر الرائد لـ(أيكوم) حوالي 3000 مشارك ويجمع أشهر المتحدثين والخبراء العالميين لحضور المناقشات، والموائد المستديرة، والندوات، وللاطلاع على أحداث شبكات التواصل والأنشطة الثقافية

ويستضيف المؤتمر العام للـ(أيكوم) أيضًا المعرض الدولي للمتاحف ومعرض إكسبو، حيث تجتمع المتاحف والشركات ذات الصلة تحت سقف واحد لعرض التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال المتاحف. كما يوفر ذلك فرصة فريدة للجمهور العالمي وخبراء التراث والمتاحف لاكتشاف أفكار وحلول جديدة مبتكرة والخروج برؤية مشتركة للمتاحف في العصر الجديد.