خدمة فرجت لسداد ديون السجناء أبشر||تعرف على خطوات التسجيل في خدمة فرجة وزارة الداخلية السعودية

خدمة فرجت لسداد ديون السجناء أبشر، وهي خدمة مقدمة من وزارة الداخلية السعودية، لتخفيف الأعباء عن السجماء المديونين، في قضايا مالية ويمكن السداد عن السجين بشكل كلي أو جزئي، ويرجى العلم أنه لا يتم ذكر اسم السجين على المنصة، وهي خدمة جديدة على أبشر من ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، فبجانب تلك الخدمة هناك خدمات للمرور والجوازات والتفاويض، وجميع الخدمات الخاصة بتمديد الزيارات العائلية، وخدمات الإقامات والعديد من الخدمات الأخرى المفيدة للمواطن السعودي.

ويتم سداد ديون السجناء بشكل جزئي أو كلي من خلال خدمة فرجة إلكترونيا، ولا يتم الذهاب إلى السجن، وتلك الخدمة مقدمة لكل الجنسيات المسجونة سواء سعودية أو غير سعودية.

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خدمة فرجت لسداد ديون السجناء أبشر

قد يهمك: الاستعلام عن مخالفات المرور.

ومن خلال التسجيل في منصة أبشر والدخول، يمكنك الاستعلام عن السجناء وكيفية تسديد الديون كالتالي:

التسجيل في أبشر في حالة كونك مستخدم جديد، مثل كتابة البيانات الشخصية مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ثم اختيار خدمة فرجة.

اختيار الجنسية.

ثم اختيار النوع.

اختيار الحالة الاجتماعية.

وبعد كتابة جميع البيانات المطلوبة من أبشر، وبعدها سيتم عرض جميع البيانات والمبالغ المالية المطلوب سدادها، من قبل وزارة الداخلية السعودية، ويمكن دفع المبلغ بشكل كلي أو جزئي، ويمكن سدادها عن طريق البنوك السعودية الموضحة على موقع أبشر، وبعد سداد المبالغ عن السجناء يتم البدء في إجراءات الإفراج عنهم.