دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper النيابة العامة تكشف صيدليًا يستغل مواطنًا ويصوّر بطاقته.. والمواطن: تعرضت لعملية سرقة

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الخميس، عن انتهاء التحقيقات؛ بشأن واقعة الاحتيال المالي المعلوماتية- حدثت بتاريخ 6/12/1440ه- بعد قيام شخص بالشراء من إحدى الصيدليات، وتم الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي من حسابه الجاري بأحد المصارف، وبعد عودته إلى المنزل وُردت إلى جوّاله رسائل بنكية تتضمن إجراء عمليات شراء إلكتروني بمبلغ مالي.

واتهم المتضرر محاسب الصيدلية، وبإحالة القضية إلى النيابة العامة، ومباشرة إجراءات التحقيق، والعودة إلى تفريغ تسجيل الكاميرات داخل الصيدلية والاطلاع على محتواها، شوهد المتهم- محاسب الصيدلية- يقف خلف طاولة المحاسبة، وقد استلم من المدعي بطاقة الصرف الآلي لغرض السداد، قبل إخفائها أمام شاشة الكمبيوتر؛ بحيث لا يشاهدها المدعي، وقام بتصوير بطاقة صراف العميل من الأمام ومن الخلف؛ بواسطة جهاز جواله المزود بكاميرا.

وبعد انصراف العميل، قام المتهم بإجراء أربع عمليات شراء إلكترونية بمبالغ مالية محددة، وباستجوابه أقر بصحة جميع ما ورد في التسجيل، وأنه قام بإجراء أربع عمليات شراء من أحد المواقع الإلكترونية بالمبلغ المالي، عبر إدخال رقم بطاقة السحب الآلي الأمامي والرقم السري المكون من ثلاثة أرقام المدون خلف البطاقة بعد تصويرها بجهازه الجوال، وبطلب كشف حساب المدعي المذكور من الجهة المختصة، تبيّن إجراء أربع عمليات شراء إلكترونية متتالية بنفس الوقت المذكور، وبنفس المبالغ.

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وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام إليه بالوصول دون مسوغ نظامي إلى البيانات البنكية الخاصة بالمدعي في أحد المصارف المحلية، والاستيلاء لنفسه على مال منقول عن طريق الاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة في إجراء أربع عمليات شراء إلكترونية، وغسل هذه الأموال، وهو يعلم أنها متحصلة من نشاط إجرامي، وأحيلت كامل الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في عقوبته، في ضوء نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة غسل الأموال، بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وتصل عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.