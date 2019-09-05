بعد 76 يوماً على اختفائه في الرياض.. أسرة المفقود عايض القحطاني ترصد مكافأة مالية كبيرة لمن يعثر...

رصدت أسرة المواطن “عايض فهد القحطاني” المفقود منذ 76 يوماً في 18 شوال الماضي، مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال مقابل العثور عليه.

ودشن ناشطون عبر تويتر وسما يحمل اسم “مفقود الرياض عايض القحطاني” البالغ من العمر 42 عاماً، للمساهمة في البحث عنه.

وجدّدت أسرة المواطن “القحطاني”، مناشدتها المساعدة في العثور على المفقود. ووفقاً لـ”سبق قالت شقيقة المفقود إن شقيقها يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة- جنوبي الرياض منذ ستة أشهر.

وعن اليوم الذي فقدته الأسرة وانقطع تواصلهم معه قبل 76 يوماً، قالت شقيقته: “خرج من الشقة التي كان يسكنها بمفرده ظهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي ولم يعد إليها، بحسب ما أفادنا به موظف الاستقبال حينها”.

وأضافت: “ما يميز شقيقي أن لون عينيه أخضر وهو متوسط القامة ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوباً وشماغاً ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة”. وتابعت: “فور فقدانه قدّمنا بلاغاً شاملاً لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منهم أي خبر عنه، وما زال البحث جارياً عنه”.