تركي آل الشيخ يوجه بشكل عاجل بإيقاف حسابات هيئة الترفيه مؤقتاً على مواقع التواصل

:



.

طلب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بإيقاف حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتاً بشكل عاجل.

وقال إن المحتوى الذي تبثه الهيئة عبر حساباتها الرسمية لا يعكس ما توصلت إليه الهيئة، ولا يوصل فكر الترفيه الحقيقي على حدّ تعبيره.

وشدد آل الشيخ على ضرورة استئناف عمل حسابات الهيئة ومنصة “عيشها” يوم الأحد القادم بمحتوى جديد.

وكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر: “لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه و”عيشها” في السوشل ميديا. أنا – وأنا رئيس هيئة الترفيه – المحتوى اللي يحطونه جاب لي صداع. لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتاً، وإعادة التغريد اعتباراً من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه”.

